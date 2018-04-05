РФ примет итоги расследования «дела Скрипаля» только при участии в нем — МИД

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве.

Российская сторона примет результаты любого расследования, которое будет транспарентным и будет опираться на процедуры, зафиксированные в конвенции о запрещении химоружия, добавил глава МИД.

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон считает, что к отравлению имеет отношение Россия, Москва категорически отрицает причастность и указывает на близость к Солсбери химической лаборатории британского оборонного ведомства.