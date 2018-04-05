Россия попросила созвать Совбез ООН из-за отравления Скрипаля

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что российская сторона запросила международную организацию о проведении заседания Совета Безопасности ООН в связи с расследованием дела об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает РИА Новости.

Небензя отметил: «Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра (в четверг, 5 апреля) в три часа открытое заседания Совета безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери».

Напомним, ранее на внеочередном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Россия не смогла получить поддержку большинства стран своей инициативы о запуске совместного с Лондоном расследования по делу об отравлении Скрипаля.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что российская сторона пытается скомпрометировать независимое расследование ОЗХО: «Цель нелепого предложения России в Гааге была ясна — скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию. У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химоружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность».

Британские власти утверждают, что к отравлению Скрипалей причастна Москва. В России обвинения отрицают.