Россия потратит 1,5 млрд евро в случае победы заявки на Экспо-2025

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти готовы потратить 1,5 млрд евро на организацию Всемирной универсальной выставки Экспо-2025 в случае победы заявки Екатеринбурга на проведение этого мероприятия, сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок российский лидер заявил: «Приблизительная стоимость возведения объектов — мы планируем, она будет где-то 1,5 млрд евро. Средства будут выделяться из федерального и регионального бюджетов».

Владимир Путин уточнил, что «частично мы сможем погасить эти расходы за счет деятельности самих выставочных площадей, а частично эти средства будут получены за счет привлечения частных компаний, заинтересованных в участии в этой работе».

Комментируя заявку Екатеринбурга на проведение Экспо-2025, президент напомнил об опыте российских городов по приему крупных международных мероприятий: «Мы сейчас завершили практически подготовку к Чемпионату мира по футболу. В начале этой работы мы приняли федеральный закон, который структурировал всю работу в плане подготовки Чемпионата мира. Мы готовы в случае положительного решения по Екатеринбургу принять такой же федеральный закон, который разработаем вместе с организаторами для того, чтобы вся эта работа была структурирована и приняла бы системный характер».

Отметим, помимо Екатеринбурга на проведение Экспо-2025 претендуют Париж, Баку, а также японская Осака. Город-победитель определят участники генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в ноябре текущего года.