Россия решила бороться на Азове с «пиратскими действиями» Украины

Заместитель руководителя Азово-Черноморского территориального управления (АЧТУ) Росрыболовства Игорь Рулев сообщил о создании оперативной группы для недопущения «пиратских действия со стороны Украины. Эта информация опубликована на сайте Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Оперативная группа займется координацией действий Росрыболовства с пограничниками для обеспечения информирования о местонахождении судов в Азовском море.

Уже сейчас АЧТУ рекомендовало рыбопромышленникам предварительно уведомлять погрануправление о выходе сейнеров на промысел или изменении их дислокации. В чрезвычайных случаях рыбакам посоветовали выходить на связь на определенной частоте.

Указанные меры были предложены в связи с захватом украинскими пограничниками российского сейнера «Норд» в Азовском море. В настоящее время судно и десять человек экипажа находятся под арестом на Украине.

МИД России вручил временному поверенному в делах Украины в Москве ноту протеста по этому случаю. В Кремле пообещали защитить интересы экипажа.