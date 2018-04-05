Российского юриста хотят посадить в тюрьму за репост сообщения в социальной сети Telegram

Юрист из Приморского края Дмитрий Третьяков стал фигурантом уголовного дела о призывах к экстремизму из-за репоста из телеграм-канала журналиста Аркадия Бабченко в чат сторонников оппозиционера Алексея Навального. В России это первый известный случай, когда репост в телеграме становится поводом для дела по "экстремистской статье".Сотрудница правозащитного направления "Открытой России" Валентина Дехтяренко рассказала, что сама запись и репост были сделаны в прошлом году: "Бабченко в свойственной ему манере рассказывал, как нужно правильно митинговать". Юриста из города Спасск-Дальний в марте арестовали во Владивостоке, он будет находиться в СИЗО как минимум до 13 мая."Судебная экспертиза решила, что своим репостом Третьяков призвал участников чата к "насильственным и деструктивным, разрушительным действиям", а среди этих действий указаны "протестные митинги" , - сообщила Дехтяренко.