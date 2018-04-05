Рут Негга и Доминик Купер расстались после 8 лет отношений

Рут Негга и Доминик Купер

Одной звездной парой, как сообщают западные СМИ, стало меньше. Рут Негга и Доминик Купер расстались после восьми лет отношений.

Это еще не конец. Они по-прежнему останутся хорошими друзьями, которые будут поддерживать друг друга,

— сообщил источник из окружения теперь уже экс-пары.

При этом официальные представители звезд пока никак не комментируют появившуюся в прессе информацию.

Доминик Купер и Рут Негга

Знаменитости познакомились в 2010 году. За восемь лет, что Рут и Доминик встречались, они трижды успели поработать вместе. Актеры участвовали в съемках сериала "Проповедник" (Preacher), фильма "Варкрафт" (Warcraft) и играли в британской театральной постановке "Федра".