РЖД стали спонсором ФИФА

Генеральный директор и председатель правления ОАО «Российские железные дороги», Олег Белозеров, коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп Ле Флок и директор ФИФА по стратегии маркетинга и продаж Иэн Дауни подписали контракт, согласно которому РЖД получает статус официального спонсора ЧМ-2018 в Европе.

Детали соглашения пока неизвестны. Однако ФИФА сообщила, что болельщики уже забронировали половину из 440 тысяч бесплатных мест в 782 поездах дальнего следования между городами-организаторами турнира, предоставленных РЖД.

РЖД также обеспечивают работу 31 вокзала во всех 11 городах-организаторах и готовятся создать безопасные и комфортные условия для прибывающих гостей, отмечается в сообщении.

Ранее права на ассоциацию с ФИФА получили «Альфа-банк» и «Ростелеком». «Газпром» является ее официальным партнером.