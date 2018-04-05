СБУ: Савченко отказалась от допроса на полиграфе

Народный депутат Надежда Савченко отказалась пройти допрос с использованием детектора лжи. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

«СБУ отмечает, что еще до уведомления о подозрении Савченко неоднократно публично заявляла, что будет предоставлять показания следствию обо всех обстоятельствах уголовного производства исключительно с использованием полиграфа. Савченко была заранее уведомлена о факте, месте и времени проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа и в установленном законом порядке получила имеющиеся у следствия доказательства, которыми обосновывается ее подозрение. Подозреваемая в присутствии экспертов отказалась участвовать в исследовании, выдвинув новые требования — предоставить ей сначала для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий», — заявили в СБУ.

По словам представителя ведомства, Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы при помощи полиграфа.

«Утверждение и требование стороны защиты о предоставлении им всех имеющихся у следствия материалов для подготовки к проведению экспертизы не предусмотрено ни одной статьей Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это исключительно попытка введения в заблуждение украинского общества и представителей СМИ относительно якобы заинтересованности Савченко в установлении истины в этом деле», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что допрос Савченко на полиграфе отменили.

Фото: Голос