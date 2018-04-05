СБУ заподозрила Надежду Савченко во лжи

Украинская Служба безопасности (СБУ) подозревает, что отказ депутата Верховной рады Надежды Савченко, арестованной ранее по подозрению в подготовке теракта в центре Киева, пройти проверку на полиграфе подтверждает, что она пытается всех обмануть.

Напомним: ранее в четверг СМИ сообщили, что Савченко отказалась проходить психофизическую экспертизу, которую следствие собиралось провести в Киевском институте судебных экспертиз. Свой отказ народный депутат объяснила тем, что не были согласованы все необходимые для этого процессуальные вопросы. Адвокат Савченко пояснил при этом, что не получил материалов дела и не имел возможности подготовиться к проведению допроса.

В то же время СБУ сообщает, что Савченко была заблаговременно предупреждена следователями о предстоящей проверке на полиграфе, однако она в присутствии экспертов заявила, что отказывается от экспертизы и выдвинула встречное требование – предоставить ей перед проверкой материалы следствия для ознакомления.

«Подозреваемая Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа», - говорится в сообщении СБУ, размещенном на сайте ведомства. Там же отмечается: - «Это исключительно попытка введения в заблуждение украинского общества и представителей СМИ в якобы заинтересованности Савченко в установлении истины в этом деле».