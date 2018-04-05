СБУ заподозрила сотрудника Генштаба РФ в организации теракта в Киеве

Замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко заявил, что ведомство подозревает в организации теракта в Киеве около здания телеканала «Эспрессо ТВ» оперативного сотрудника Генштаба Вооруженных сил России. Как сообщает издание LB.ua, его имя пока не установлено.

«Организатор преступления — неустановленная личность мужского пола, представитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ, который прибыл из РФ в Украину и находился в период с 9 по 11 сентября 2017 года и с 10 по 13 октября 2017 года для организации знакомства Лысака с Григоряном и постановки задачи», — сказал замглавы СБУ.

Кононенко сообщил, что двое исполнителей, уроженец Азербайджана Александр Феликсович Григорян (1974 года рождения) и уроженец Волыни Игорь Николаевич Лысак (1980 года рождения), объявлены в розыск и скрываются. Кроме того, Михаил Мятных арестован по статьям «Пособничество в совершении теракта», «Незаконное хранение взрывчатки» и «Незаконное изготовление взрывчатки» УК Украины.

25 октября 2017 года в Киеве около выхода из офиса телеканала «Эспрессо ТВ» произошел взрыв, который квалифицировали как покушение на депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука. Погибли два человека, трое, включая Мосийчука, получили ранения.