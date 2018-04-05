Сэм Асгари признался в любви Бритни Спирс

Возлюбленный Бритни Спирс не стал ждать особого повода и решил сию минуту признаться девушке в любви. В Instagram 23-летний Сэм Асгари написал признания Бритни и опубликовал три любимых снимка певицы.



«Не собираюсь ждать до завтра, чтобы выразить мою любовь к той, которая так добра ко мне,» — написал он.

Дело в том, что в среду в социальной сети Instagram проходит Woman Crush Wednesday — день, когда мужской пол может выложить фотографии женщин, которых те очень любят. Мужчины выкладывают фотографии и признания в любви, что и сделал Асгари, правда, на день раньше.

На снимках 36-летняя Спирс позирует в черном боди и полупрозрачном платье с цветочной вышивкой, надетом сверху. Выглядит на этих фотографиях звезда очень счастливой.

Напомним, что недавно пара отпраздновала годовщину отношений на природе, наслаждаясь компанией друг друга. «Уже больше года я вместе с этим мужчиной. Каждый день он вдохновляет меня становиться лучше, и это делает меня самой счастливой девушкой в мире,» подписала фотографию Бритни.



В свою очередь Асгари добавил такую же фотографию уже на своей страничке, подписав ее «самая красивая девушка в мире».

Правда, до этого момента в жизни Бритни было не все так хорошо. 2008 год для нее оказался очень тяжелым — она пережила развод с мужем Кевином Федерлайном от которого родила двух сыновей и на его фоне у нее случился нервный срыв. После этого случая из-за нестабильного психо-эмоционального состояния контроль над расходами певицы взял ее отец Джейми. Правда, такая помощь была не безвозмездна — отец Бритни получал жалование в размере 130 тысяч долларов. Однако, как сообщают инсайдеры, судебное решение может быть отменено и Спирс сама сможет контролировать свои счета.

«Джейми активно консультируется с медиками, чтобы определить, нужна ли ей еще его опека. Бритни чувствует себя достаточно уверенно, чтобы снова взять под контроль свою жизнь. Прогресс, который сделала Бритни за последние несколько лет, был очень существенным,» — сказал инсайдер.

Отцу Бритни Спирс пришлось также решать недавний конфликт певицы с ее бывшим мужем. Если опека будет с него снята, тогда артистке придется решать всё самой. Бывший муж Спирс Кевин Федерлайн не доволен суммой алиментов, которую платит его бывшая жена. Ежемесячную сумму он попросил удвоить, ведь денег не хватает на содержание двух сыновей — 12-летнего Шона и 11-летнего Джейдана. Правда, Бритни прогибаться под требованиями не собирается и решила узнать, на что ее бывший возлюбленный тратит выплачиваемые деньги. Отец Спирс — Джейми — стал на поддержку дочери и обвинил танцора в жажде наживы и не намерен идти на поводу у бывшего зятя.