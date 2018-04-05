Семейное фото Ким Кардашьян и Канье Уэста

За фотографии малышки Чикаго, которая недавно родилась от суррогатной матери, СМИ боролись и даже были готовы заплатить внушительную сумму. Через время Ким Кардашьян, мама девочки, поделилась первыми снимками своей дочери и даже стала регулярно радовать ими подписчиков в инстаграме. Однако, поклонникам так и не удалось получить кадр, на котором запечатлена вся семья с детьми — четырехлетней Норт, двухлетней Сейнт и трехмесячной Чикаго. Вчера Ким наконец-то опубликовала семейное фото.



Причиной того, что звезда так долго не выкладывала семейное фото, стали трудности, с которыми та столкнулась во время фотосессии. «Не думаю, что вы действительно понимаете, как трудно сделать хороший семейный снимок. Вот что получилось, прежде чем наши дети стали плакать. По-моему, я тоже плакала,» — прокомментировала она.

«На одной руке я держу одного ребенка, а другой придерживаю второго, потому что он хотел убежать,» — пояснила она.



Этот кадр был сделан во время празднования Пасхи, которую супруги вместе с детьми и другими членами своего большого семейства отмечали дома у матери Кардашьян Крис Дженнер.

Напомним, что глава семейства подошла к празднику очень ответственно и потратила много сил на подготовку своего особняка к приходу гостей. Так, для самых маленьких членов клана, Крис обустроила отдельный столик, который украсила по тематике праздника. Кушали малыши из тарелок с мордочками кроликов, которые расположились на столе. Тот в свою очередь был украшен весенними цветами, декорированными в композиции с пирамидками из разноцветных яиц пастельных оттенков. Впрочем, весь особняк, а особенно его наружная часть, был украшен зеленью, что придавало особой атмосферы весеннему празднику. Чтобы особенно порадовать детей, Крис даже заказала контактный зоопарк. Малыши с удовольствием игрались с птицами, фото которых выложили в сети члены семьи, побывавшие на празднике.



На торжество приехали Кайли Дженнер с Трэвисом Скоттом и дочерью Сторми, Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми, Кортни Кардашьян с детьми, а также друзья семьи, для которых был обустроен отдельный стол. Его украсили композиции из цветов розовых оттенков, а также стильно сервированная посуда. По газону были разбросаны пасхальные яйца. Сами угощения были не менее оригинальными.

Главным украшением особняка стал огромный кролик, полностью сделанный из розовых цветов. Он находился внутри дома и все желающие могли сфотографироваться с ним.

Правда, некоторые из приглашенных не смогли посетить семейный праздник. Сестры Хлое Кардашьян и Кендалл Дженнер, которых ждали на мероприятии не меньше, чем остальных, сейчас находятся далеко от особняка Крис. Первая сейчас готовится к рождению ребенка в Кливленде, а вторая путешествует по Шанхаю.