Семьи чернобыльцев могут получать компенсацию на продукты по новым правилам

Порядок предоставления ежемесячной компенсации на приобретение продовольственных товаров после смерти граждан, перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационными катастрофами, будет изменён.

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Соответствующий проект документа об изменениях в статью 14 Закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС подготовлен специалистами Минтруда и размещён на федеральном портале проектов нормативных актов.

Как отмечается в сопроводительных материалах к инициативе, основанием для её разработки служит постановление Конституционного суда от 16 марта по делу о проверке конституционности положения части четвёртой статьи 14 Закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в связи с жалобой гражданки В.Н. Фоминой.

Документ в случае принятия коснётся семей граждан, подвергшихся воздействию радиации, и касается механизма предоставления компенсации на покупку продтоваров после смерти граждан из числа получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием.

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