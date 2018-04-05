Сервис комментариев для слабовидящих будет доступен на матчах ЧМ-2018

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Организаторы чемпионата мира по футболу 2018 года в России предоставят сервис аудио-описательного комментирования матчей для незрячих и слабовидящих людей на всех 12 аренах турнира, сообщает пресс-служба оргкомитета "Россия-2018".

Отмечается, что в Российском экономическом университете имени Плеханова в начале апреля прошел курс обучения "Аудио-описательное комментирование футбольных матчей". Его слушателями стали комментаторы, которые во время чемпионата мира-2018 будут рассказывать о происходящем на поле незрячим и слабовидящим людям на всех 12 аренах турнира.

Сервис представляет собой комментарии со специальной информацией для людей без визуального представления о матче и событиях на поле. Это дополнительное повествование, которое подробно описывает происходящее. Оборудование аудио-описательного комментирования (АОК) зрители смогут получить бесплатно на информационных стойках стадионов. В 2017 году на матчах Кубка конфедераций оргкомитет "Россия-2018" уже предоставлял данную услугу.

"Во время чемпионата мира услуга аудио-описательного комментирования будет доступна на всех 12 стадионах турнира, при этом на каждой арене мы планируем предоставить не менее 200 комплектов оборудования. На стадионе "Лужники" и стадионе "Санкт-Петербург" помимо русского языка услуга будет предоставляться на английском языке", - сказал руководитель управления по организации соревнований, подготовке футбольных полей, услугам для команд и зрителей оргкомитета "Россия-2018" Дмитрий Григорьев.

Также пресс-служба отмечает, что маломобильные зрители смогут воспользоваться гольф-картом, чтобы добраться до своего места на стадионе, куда их проводят волонтеры. На каждом стадионе ЧМ-2018 будут работать информационные стойки, где зрители смогут получить необходимую информацию, а также браслет для ребенка с данными сопровождающего. Волонтеры окажут болельщикам информационную и навигационную поддержку.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.