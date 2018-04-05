Синди Кроуфорд о модельной карьере детей и обнаженных фотосессиях

Обложку майского выпуска журнала Town&Country украсила 52-летняя Синди Кроуфорд. Супермодель и мама двоих детей вспомнила, какие ошибки допустила в начале модельной карьеры и рассказала об успехах дочери Кайи Гербер и сына Пресли. Также Синди рассказала о своем отношении к движению #MeToo.



«Я много раз позировала обнаженной. Жалею, что поддалась на уговоры и согласилась сниматься.» — рассказывает модель.

Заботливая мама старается сделать всё, чтобы ее дети не допустили таких же ошибок в карьере. Кроуфорд очень боится за сына и дочь и в любой момент готова вступится за них. «Мне очень повезло, потому что в моей жизни не было историй, как у тех людей, которые примкнули к движению #MeToo. Но я беспокоюсь за своих детей, выбравших карьеру в модной индустрии. Однако сын и дочь защищены своей известностью. Мало кто сомневается, что я вступлюсь за них, если что-то произойдет.»

Супермодель не хочет особо влиять на карьеру детей, но и советами их не обделяет. По словам звезды, дочь и сын пока не готовы к самостоятельным решениям и часто обращаются к ней. «Я хочу, чтобы они сами управляли своей карьерой, но к этому они пока не готовы. Сейчас они в основном просят меня подсказать им, что делать… Не хочу, чтобы они жалели о совершенных поступках. Пусть у них будет возможность сказать: «Я в этом не участвую». Дети не всегда слушают родителей, но всегда следят за их действиями. Если вы вежливы с людьми, то они учатся быть вежливыми. Вы подаете им пример.»



Раннее известная модель давала интервью для издания The Cut и рассказала о «прелестях» вхождения в преклонный возраст и дала пару секретов красоты. “Иногда я говорю перед фотосессией, «Ребята, я даже не представляю, как я буду выглядеть, когда проснусь. Я проснусь в 6:00, но просто предупреждаю, что не стоит снимать меня вблизи до 9:00,» говорит модель в интервью для зарубежного издания The Cut, признавайся в том, что ощущает старение на себе. «Чувствуешь себя немного виноватой за то, что не можешь показать те же результаты, что и в 20 или 25 лет.»

Проблемы старения для Кроуфорд стали виднее, особенно после того, как ее дочь Кайа Гербер решила пойти по стопам матери и стать моделью. Синди заметила, что уже не может выглядеть так хорошо, как ее молодая дочь. “Кайа может проснуться, и даже если ее лицо немного опухло после того, как она съела суши на ночь, все приходит в норму буквально за 15 минут!» признается модель. «А я даже ничего не ем перед сном, потому что понимаю последствия. Мое лицо может восстанавливаться целый день.

Для того, чтобы оставаться такой привлекательной, Кроуфорд следует жесткому режиму по уходу за кожей. ей пришлось отказаться от белого хлеба и макаронов. Несмотря на это, она все равно замечает изменения каждый год. “Твоя кожа, твои волосы, твое тело. Я слежу за собой, но знаю, что я 51-летняя женщина,» говорит Кроуфорд. «Иногда это очень сложно, и я уверенна что это сложно и для моих сестер, которые не работают моделями. Я хочу делать свою работу как модно лучше, но то, что я могу предложить сейчас, значительно отличается от того, что я предлагала в 25 лет.»