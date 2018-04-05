Скандальный депутат Верховной Рады заявил о своей причастности к "преступной группировке"

Депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк в очередной раз раскритиковал Генеральную прокуратуру Украины и отметился весьма необычным высказыванием о своем участии в Революции достоинства."То, что сейчас делает ГПУ — это плевок в лицо всему обществу. И вопрос не в том, хороший или плохой Бубенчик. И не в том, стрелял он или не стрелял. Вопрос в том, что не наказан никто, кто причастен к убийству Небесной Сотни. Суд всех их отпустил, и они продолжают работать в правоохранительных органах. Вот вам реальность, мы теперь все преступники. И если ГПУ заявляет, что на Майдане была создана преступная группировка, которая противостояла уродам в погонах, то я с полной ответственностью заявляю, что тоже отношусь к этой группировке", - написал нардеп на своей официальной странице в соцсети Facebook.Он также отметил положительный момент в связи с тем, что у здания суда, где проходило заседание по делу активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, собрались люди.