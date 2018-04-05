Потерявший в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» своих близких Игорь Востриков провел прямую трансляцию из сгоревшего заведения, пояснив, что имел в виду во время скандального заявления о «майданщиках».

«Хочу рассказать про второй очаг жертв. Люди сюда бежали, кто-то спутал право с лево, но может кто-то знал. Окно, с которого отец выбросил своего сына. Сам он со вторым ребенком здесь погиб. Высота — уровень шестого этажа. И навес. Мальчишка очень сильно пострадал», — соответствующую трансляцию россиянин вел в Instagram.

Также он показал второй очаг, где люди задохнулись. Востриков отметил, что пожар все равно был. А негорючий материал от температуры осыпался. На дверях был очень толстый металл. Кроме того, россиянин заявил, что следов системы пожаротушения не нашел. А касательно скандального заявления о «майданщиках», Востриков пояснил, что обрушился с критикой на людей из-за «вбросов».

«Я имел в виду не про людей, которые пришли на площадь поддержать нас. Я имел в виду „майданщиков“, которые вбросы делали. Такое количество получили эту дезинформацию», — сказал Востриков.

Он также пожаловался, что в настоящий момент готовится компромат из-за критики региональных властей. А бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева он назвал «профессионалом болтологии».

Embedded video for Скандальный Востриков дал объяснения по поводу «майданщиков»

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