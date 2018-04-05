Смена формата: стало известно, когда будет завершена антитеррористическая операция на Донбассе

Антитеррористическая операция на Донбассе, которая проходит в неспокойном регионе с 2014 года, будет завершена в следующем месяце. Такую информацию обнародовал президент Украины Петр Порошенко.По словам главы государства, уже в мае формат военной операции на Донбассе претерпит изменения. На смену АТО придет Операция объединенных сил (ООС).Напомним нашим читателям, что в марте 2018 года Порошенко назначил командующего Объединенных сил. Им стал генерал-лейтенант Сергей Наев, ранее занимавший должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.