СМИ: Анчелотти может сменить Аллегри на посту главного тренера "Ювентуса"

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покинет итальянский клуб в конце сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Согласно источнику, "Ювентус" после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов от мадридского "Реала" со счетом 0:3 ждет полная реорганизация. Итальянский клуб подобрал несколько кандидатов на пост главного тренера, одним из которых называется экс-тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти.

Анчелотти на данный момент взял паузу после увольнения из "Баварии" и ранее заявлял, что "не вернется в прошлое", говоря о возвращении в "Ювентус".

Помимо "Ювентуса" и "Баварии", Анчелотти также работал с "Миланом", "Челси", "ПСЖ", "Реалом".