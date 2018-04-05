СМИ допустили появление в серии дагестанских дел статьи об убийстве

Следственный комитет России заподозрил одного из фигурантов дела о мошенничестве при реализации социальных программ в Дагестане в причастности к убийству учредителя республиканской газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова. Об этом ТАСС рассказал близкий к следствию источник.

«Один из арестованных за мошенничество чиновников из Дагестана проходит по уголовному делу об убийстве журналиста Камалова», — сказал собеседник агентства. Однако он не уточнил статус фигуранта в деле.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Адвокат одного из дагестанских экс-чиновников Дагир Хасавов сообщил, что в конце марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился передать дело об убийстве дагестанского журналиста Хаджимурада Камалова московской группе Следственного комитета.

«Это может означать, что данный эпизод может быть вменен одному из фигурантов арестованных ранее дагестанских чиновников. Во всяком случае, у следствия есть именно такая версия», — сказал адвокат.

Основатель и учредитель общественно-политического еженедельника «Черновик» и гендиректор компании «Свобода слова» Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года. Он занимался журналистскими расследованиями в связи с исчезновением в Дагестане людей и был автором многочисленных статей, критикующих власть и руководство МВД республики.