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СМИ: Крис Пайн встречается с Аннабелль Уоллис


Добавлено: 05 апр 2018 в 11:08, Категория: Шоу-бизнес
СМИ: Крис Пайн встречается с Аннабелль Уоллис

Крис Пайн и Аннабель Уоллис

Что ж, пришла пора разбавить печальные новости (их в последнее время, как никогда, много) о расставании звездных пар куда более приятными сообщениями о новых романах знаменитостей. Как сообщают западные СМИ, 37-летний Крис Пайн встречается с 33-летней Аннабелль Уоллис. На днях пару видели вместе в аэропорту в Лондоне. По словам инсайдеров, Пайн и Уоллис прилетели с Гавайских островов, где они вместе отдыхали несколько дней. Однако по прибытии в столицу Великобритании они держались более чем сдержанно и даже шли на расстоянии друг от друга. Очевидно, пока афишировать свои отношения Крис и Аннабелль не готовы.

О том, что актриса действительно отдыхала на Гавайях, свидетельствуют кадры в ее Instagram. Правда, Пайна на этих снимках нет.

Фото из Instagram Аннабель Уоллис

Напомним, что, пожалуй, самым знаменитым романом Уоллис были ее отношения с Крисом Мартином. Что до Пайна, то он встречался со многими звездами, среди которых были Оливия Манн, Зои Салдана, Зои Кравиц и другие.

Аннабель Уоллис
Крис Пайн

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Добавлено: 05 апр 2018 в 11:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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