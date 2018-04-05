СМИ назвали возможных фигурантов «рашагейта» среди российских олигархов

В марте в Нью-Йорке находились самолеты российских предпринимателей Романа Абрамовича, Виктора Вексельберга и Михаила Прохорова, сообщает РБК со ссылкой на данные Flightradar.

Ранее СМИ сообщили, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера допросила двух российских олигархов по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента — при этом конкретные фамилии названы не были, однако уточнялось, что эти бизнесмены в последнее время побывали в США.

Как сообщает РБК, 12 и 16 марта в Нью-Йорке находился самолет Boeing 767-300ER, с номером P4-MES, который, по данным Forbes, принадлежит Роману Абрамовичу. Самолет Михаила Прохорова, по этим же данным, побывал в Нью-Йорке 20 и 21 марта. Борт, по данным сайта private-jet-fan.com, принадлежащий Виктору Вексельбергу, с 6 по 11 марта совершил несколько перелетов в США по маршруту Бостон — Нью Йорк — Вашингтон — Нью Йорк.

Комментарии от представителей бизнесменов в данной связи не поступали.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по предполагаемым допросам российских бизнесменов, а заодно подчеркнул, что в России нет «олигархов» в том смысле, который вкладывают в это слово иностранные журналисты.