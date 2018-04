СМИ сообщили о жертвах вооруженного нападения на университет в Турции

Жертвами стрельбы в университете Османгази в Эскишехире на западе Турции стали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает телеканал NTV.

По предварительным данным, стрельба произошла в здании педагогического факультета, огонь по своим коллегам открыл сотрудник университета.

На место происшествия прибыли машины службы скорой помощи.

DETAILS: The attack has been carried out by unknown gunmen; all four killed as a result of the assault were university employees - https://t.co/PMEAPEtsdz #Eskisehir #shooting pic.twitter.com/R4t6i0A3Q4

— Sputnik (@SputnikInt) 5 апреля 2018 г.