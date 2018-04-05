Собянин допустил изменение графика школьных каникул

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» заявил, что в будущем году график каникул в столичных школах будет пересмотрен в соответствии с пожеланиями родителей учеников.

Одна из телезрительниц сообщила, что график школьных каникул на 2018-2019 годы очень неудобен для тех, кто учится по модульной системе.

«Понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями. Видимо, предстоит еще поработать над графиком. Я соберу руководство департамента образования, обсудим этот вопрос», — ответил Собянин.

Ранее Минобрнауки не одобрило гибкий график зимних школьных каникул для развития туристической курортной зоны Северного Кавказа. С этой инициативой выступил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.