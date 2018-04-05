Стрельба в Турции: появились первые данные о погибших

Сегодня, пятого апреля, в одном из Университетов Турции произошла стрельба. По информации местных СМИ, сотрудник Анатолийского университета открыл огонь по своим коллегам.В результате вооруженного нападения на учебное заведение погибли четыре человека. Все жертвы - работники университета. Пострадавших среди студентов нет.Мужчину, который открыл пальбу, задержали правоохранительные органы. В настоящий момент полиция пытается установить мотивы нападавшего.Добавим, что Анатолийский университет — самый крупный в Турции и четвертый по числу студентов в мире.