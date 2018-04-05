Суд оштрафовал «Артдокфест» за фильм о войне в Донбассе

Пресненский суд Москвы наложил а организаторов фестиваля «Артдокфест» штраф за демонстрацию фильма Беаты Бубенец «Полета пули», говорится в открытом письме на официальном сайте «Артдокфеста».

Напомним, лента «Полет пули» была показана в рамках фестиваля 9 и 10 декабря 2017 года, причем во время второго показа в зал ворвалась группа людей, которые сорвали сеанс — они распылили какую-то сильно пахнущую жидкость, и организаторам фестиваля пришлось эвакуировать посетителей.

Мировой судья Пресненского суда счел демонстрацию ленты нарушением статьи 14.58 КоАП — она запрещает показ фильмов без прокатного удостоверения. Однако российское законодательство закрепляет норму, в соответствии с которой ленты зарубежного производства могут демонстрироваться на фестивале и без прокатника.

Кроме того, разбирательство прошла фактически без приглашения представителей дирекции фестиваля, указывают авторы открытого письма: повестки были переданы третьим лицам, хотя судебные заказные письма надлежит вручать лично в руки руководителю организации-адресата либо сотруднику организации при наличии соответствующей доверенности.