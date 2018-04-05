Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Елена Мольченко (05.04.2018)

Добавлено: 05 апр 2018 в 09:56 ,

Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Елена Мольченко последний выпуск 5 апреля. Знаменитый советский актер Александр Фатюшин. Роль обаятельного, но страдающего от алкоголизма хоккеиста в легендарном фильме Москва слезам не верит сделала его знаменитым на всю страну, но стала для него роковой. Долгое время все думали, что судьба актера сложилась так же, как судьба его героя из этого фильма. Откровенное портретное интервью о жизни главного героя, об интересных и малоизвестных фактах его биографии, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах своей судьбы. Героями программы будут не только известные артисты и политики, но и простые люди с непростой жизненной историей.





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