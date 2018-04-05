Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп успешно прооперирован

Королева Елизавета II и принц Филипп

Два дня назад Букингемский дворец сообщил тревожную новость — 96-летний супруг королевый Елизаветы II принц Филипп попал в больницу, где ему предстояла операция на тазобедренном суставе. Как стало известно несколько часов назад, принца прооперировали и все прошло успешно. Представители дворца сообщили, что супруг королевы находится в удовлетворительном состоянии и, вероятно, проведет в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне еще несколько дней, пока полностью не восстановится.

Там ему вполне комфортно, и он пребывает в хорошем настроении,

— рассказали они.

Принц Филипп и королева Елизавета II

Хирургическое вмешательство принцу Филиппу понадобилось в связи с тем, что в последнее время он страдал от сильных болей в бедре и ему был диагностирован остеоартрит. Как рассказала президент Британской ортопедической ассоциации Аманда Нану, как правило, после такой операции пациенты уже могут быть мобильными спустя всего сутки, а затем с каждым днем смогут все больше увеличивать свою активность. Однако в преклонном возрасте процесс выздоровления может затянуться.

В возрасте 96 лет появляются довольно большие риски, но за принцем Филиппом будет присматривать очень высококвалифицированная команда,

— заключила она.

Первым новостью со NEWSTES.RU поделился блогер KoshKosh.