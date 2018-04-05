Супрун: врач сможет зарабатывать до 100 тысяч гривен в месяц

Врач первичного звена медицинской помощи максимально сможет зарабатывать до 100 000 гривен в месяц. Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Радио Свобода.

«Есть две тысячи пациентов, половина из них – тариф по 370 гривен, а вторая половина пациентов – или дети или пожилые люди, где тариф почти в четыре раза больше. Можно посчитать – это достаточно много средств в год. Но врачу надо еще заплатить за коммунальные услуги, зарплату медсестре и тому подобное. Мы посчитали и увидели, что это может быть 10 до 100 тысяч в месяц в зависимости от того, сколько пациентов и какие они», – рассказала Супрун.

Ранее Ульяна Супрун объяснила, как подписать декларацию с семейным врачом.

Фото: 112 Украина