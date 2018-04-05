Сын Шона Пенна и Робин Райт арестован за хранение наркотиков

Шон Пенн с сыном Хоппером

Полиция штата Небраска арестовала 24-летнего актера Хоппера Пенна. Сын Шона Пенна и Робин Райт нарушил правила вождения, когда ехал на автомобиле вместе со своей девушкой Умой фон Витткамп. Водитель был вынужден остановиться по требованию стража порядка, а тот во время обыска обнаружил в машине запрещенные вещества.

По информации СМИ, в салоне автомобиля Хоппера Пенна находились 14 граммов марихуаны, четыре таблетки амфетамина и три грамма грибов. Сына голливудских звезд тут же арестовали за хранение наркотиков.

Хоппер Пенн

Хоппер и раньше имел проблемы с наркотиками, боролся с зависимостью, но, как теперь выяснилось, не полностью победил ее. К слову, его отец Шон тоже не безупречен в этом смысле – в прошлом попадал в похожие истории.

На счету Хоппера восемь ролей в кино, в том числе он снимался в фильмах "Щенячья любовь" (Puppy Love), "Машина войны" (War Machine).

Дилан Пенн, Робин Райт, Хоппер Пенн