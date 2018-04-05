The Times: Лондон нашел место производства вещества «Новичок» в России

Британская газета The Times сообщила, что британские спецслужбы, вероятно, обнаружили местоположение секретной российской лаборатории, где создали нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Издание, ссылаясь на источники в спецслужбах, сообщило, что лаборатория находится в России, однако не уточнило, где конкретно. Определить возможный источник производства яда удалось благодаря научному анализу и разведданным. По словам источника в правительстве США, кабмин знал, где было произведено это вещество уже на четвертый день после отравления.