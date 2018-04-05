Транзит газа спасает Украину от вторжения?

Обзор событий последней недели в энергетике Украины.

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 30 марта составляли 7,709 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 23 марта сократились на 402 млн кубометров. С начала отопительного сезона Украина «сожгла» примерно 9,404 млрд кубов топлива, т. е. более 55,3% от накопленного.

С последних чисел марта на Украине установилась достаточно тёплая погода, следовательно, уже на этой неделе теплокоммунэнерго в областях начнут готовиться к отключению отопления. В столице обычно топят ещё до середины месяца, однако предварительно отопительный сезон можно считать завершённым.

Помесячная статистика такова: в ноябре на нужды центрального отопления было израсходовано 0,7 млрд кубометров, в декабре — 1,4 млрд, в январе — 2,2 млрд, в феврале — 2,5 млрд, в марте — 2,3 млрд. В «Укртрансгазе» отмечают, что запасы газа на начало апреля на 6,5% меньше, чем в прошлом году.

В конце марта на заседании правительства было принято во многом судьбоносное решение по газу. Кабмин отказался поднимать тариф для нужд центрального отопления, как этого требовали в МВФ. Решение этого вопроса отложено по крайней мере до 1 июня. Однако это не означает, что тариф поднимут летом. Это будет зависеть от того, сможет ли правительство добиться от МВФ гарантий выделения хотя бы одного транша (а в Минфине мечтают даже о двух!). Если таких гарантий не будет (а это совсем не исключено, учитывая, что Украина вступает в долгий предвыборный период, а очередные «маяки» для продолжения сотрудничества не выполнены), то не исключено, что правительство заморозит действующий тариф до конца 2019 года. Или же проведёт исключительно косметическое повышение на 10?15%, традиционно выдав это за очередную «перемогу».

При этом в украинских СМИ царит однообразное (даже заголовки под копирку) и явно проплаченное ликование: «[премьер-министр Украины] Гройсман держит удар», «Гройсман послал МВФ» — с такими одинаковыми заголовками новость выпустили сразу несколько ведущих изданий. Между тем умалчивается о важном обстоятельстве: разработка и согласование новой формулы тарифа — дело небыстрое. И «держит удар» глава правительства Украины ровно на столько, сколько нужно для разработки и согласования этой самой формулы. К тому же уже не критично, когда правительство утвердит новый тариф для теплоэнергетики — в апреле или в июне, ведь отопительный сезон всё равно окончен. Эти отсрочки по сути — игра в тришкин кафтан.

Тем более что к голосу МВФ присоединился и председатель Секретариата Энергетического сообщества Европейского союза Янез Копач, не сказав, впрочем, ничего нового: цену должен установить рынок, правительство не должно на неё влиять, а бизнес не должен субсидировать домохозяйства через разницу промышленного и бытового потребления — все эти тезисы давно известны.

Ещё более забавный номер отколол по поводу газа МИД Украины.

«Российский газ имеет «нервно-паралитическое» действие для всей Европы. И Европа, и Украина должны избавиться от российской газовой зависимости», — написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter.

А уже через пару дней его заместитель по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заняла прямо противоположную позицию:

«…Если бы не было транзита через Украину, то Путина ничего бы не останавливало от прямого вторжения», — сказала она в эфире «Радио НВ».

Т. е. чиновники в одном министерстве никак не могут решить: то ли слезать с «газовой иглы», то ли останавливать с помощью ГТС мифическое вторжение.

Впрочем, отсутствие централизованного решения по стоимости газа не мешает местным властям поднимать тарифы на тепло самостоятельно.

«После проведения тарифной децентрализации полномочия по установлению тарифов части субъектов хозяйствования, которые не подпадают под критерии лицензирования НКРЭКУ, перешли в местные органы власти. Получив такие полномочия, некоторые органы местного самоуправления начали устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги значительно выше, чем раньше устанавливала НКРЭКУ», — говорится в заявлении Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Чистая прибыль госкомпании «Укргаздобыча» в прошлом году выросла до 227 млн грн. (в 2,6 раза в сравнении с 2016 годом). Причиной этого следует считать принцип импортного паритета, действующий сегодня в украинской энергетике: газ украинской добычи с конца марта прошлого года не может стоить ниже актуальных цен на газовом хабе NCG в Германии.

На прошлой неделе «Газпром» и «Нафтогаз Украины» официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит природного газа. Что касается апелляции на решение Стокгольмского арбитража, то «Газпром» собирался подать её до конца марта. Первый результат уже есть: транзит газа через Украину в I квартале упал до 20,1 млрд кубометров (-13,3% к аппг). Падение было бы и большим, но спас март — 8,1 млрд кубометров (+21,3% к марту 2017 года).

Советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский в комментарии для информагентства УНН сообщил, что в I квартале текущего года Украина сократила импорт газа до 1,82 млрд кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Электроэнергия

Согласно данным украинского минэнерго, по состоянию на 2 апреля запасы угля составляют 1,756 млн тонн (-421 тыс. тонн с 19 марта). 364 тыс. тонн из них — антрацит, 971 тыс. тонн — уголь марки «Г». 1,04 млн тонн находятся на площадках и складах ТЭС, остальное — на ТЭЦ. Столь высокий расход угля, в особенности антрацита (за неполных две недели его запасы сократились на 364 тыс. тонн), имеет два объяснения. Во-первых, за время мартовского энергокризиса активнее расходовался уголь. Во-вторых, сегодня пять из 15 энергоблоков украинских АЭС пребывают в состоянии средних плановых ремонтов. И если в январе — феврале «Энергоатом» сократил производство на 8%, то в январе — марте падение будет ещё более выраженным — предположительно 10?11%.

На Украине в ближайшее время может появиться ещё один поставщик электроэнергии, что уже само по себе событие: в отличие от Европы, где нормой считается сотня-две поставщиков, в каждой области Украины он по сути один: местное облэнерго. Ещё более необычно то, что поставщиком электроэнергии хочет стать сеть АЗС (ОККО). Однако руководитель департамента продаж новых продуктов OKKO Group Владимир Остащук поясняет СМИ, что руководством компании принято решение развиваться в направлении комплексной энергосервисной компании:

«…Клиент из одних рук сможет приобрести все необходимые энергетические ресурсы — нефтепродукты, природный газ, электроэнергию».

Одним из стимулов к принятию такого решения стал закон «О рынке электроэнергии», который постепенно будет сдвигать энергорынок Украины в направлении европейского образца. Вместе с тем в компании пока не сообщают, будут ли использовать собственные генерирующие мощности или же компания станет просто трейдером (более вероятный сценарий).

НКРЭКУ опубликовало отчёт о своей деятельности в 2017 году, в котором, в числе прочего, содержатся важные статистические данные по украинской энергетике. Так, из 83 блоков ТЭС Украины (24 ГВт) шесть блоков (4,8 ГВт) работают в сверхпроектный период, еще пять блоков (1,3 ГВт) — в сверхпроектный и сверхпредельный периоды. Срок эксплуатации остальных 72 блоков (18 ГВт) также уже превысил проектное значение.

Следует отметить, что Энергетическая стратегия — 2035 предполагает, помимо прочего, что к указанному сроку 18% мощностей украинской энергетики будут маневровыми. Сегодня их роль выполняют ГЭС и ТЭС, однако с такой динамикой тепловых электростанций к 2035 году на Украине попросту не останется. Согласно оценке эксперта Юрия Корольчука, построить такую тепловую энергетику с нуля обойдётся в 35?40 млрд долл., не считая вложений в добычу угля. И даже реконструкция действующих ТЭС будет стоить Украине не менее 20 млрд долл.

Именно тепловая энергетика — идеальный балансир для солнечной и ветровой. Долю ВИЭ в энергетике к 2035 году собираются довести до 25%, и наращивание маневровых мощностей необходимо как раз для подстраховки «зелёной» энергетики.

В прошлый раз мы уже писали о том, что в скором времени строительство ветровых и солнечных электростанций может упереться в своеобразный потолок: чем больше строится ВЭС и СЭС, тем большее количество блоков ТЭС необходимо для их страховки. Парадокс сложившейся ситуации в том, что чем больше ветряков и солнечных панелей будет радовать глаз экоактивиста, тем больше будет дымить тепловая энергетика.

Однако реальность такова, что в ближайшие годы Украине скорее придётся гигаваттами выводить тепловые электростанции из эксплуатации как минимум на реконструкцию.

А тут ещё и «Укрэнерго» (оператор ОЭС Украины) подливает масла в огонь.

«Быстродействующие маневренные мощности должны покрывать 30% установленной мощности ВИЭ. Исходя из прогнозов того, как будет расти совокупная мощность солнечных (СЭС) и ветряных (ВЭС) электростанций, до 2025 года нам необходимо построить 2,5 ГВт маневренных мощностей — energy storages на литиевых батареях и газопоршневых станций. Причём первые 0,5 ГВт — уже к 2020 году», — такую информацию озвучил глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук в ходе презентации тематического исследования.

Но это как раз сравнительно недорого будет стоить — около 2 млрд долл. в нынешних ценах. Тем более что заплатит всё равно потребитель:

«Мы будем инициировать введение стимулирующего тарифа или других механизмов, которые бы позволили сделать прибыльность таких высокоманевренных мощностей не ниже, чем для ВИЭ».

Причём нельзя сказать, что реконструкция не проводится вообще. Однако там, где до ремонта всё же доходит, немедленно обнаруживаются какие-либо «сопутствующие обстоятельства».

Утвердил, к примеру, Кабмин ТЭО реконструкцию Калушской (Ивано-Франковская область) ТЭЦ со сметной стоимостью 1,44 млрд грн. Хорошее дело, если не знать, что:

— министр энергетики Украины Игорь Насалик дважды был городским головой Калуша;

— Калуш — центр одноимённого избирательного мажоритарного округа;

— осенью 2019 года на Украине состоятся выборы в Верховную раду, половина депутатов которой избирается в мажоритарных округах.

Т.е. министр энергетики фактически прикормил себе избирательный округ.

В январе — феврале Украина экспортировала 1,032 млрд кВт•ч электроэнергии (+6,1% к аппг). Как обычно, основная доля этой энергии ушла в Венгрию, Польшу и Молдавию (60,6%, 27,9%, 9,3%). Если взятые темпы будут сохраняться, то в 2018 году Украина продаст в Европу более 6 млрд кВт•ч.

Тариф для домохозяйств пока остаётся неизменным, а вот для промышленности во II квартале стоимость электроэнергии выросла. Для потребителей I класса — до 1,56?1,99 грн./кВт•ч без НДС и до 1,65?2,52 грн. без НДС для II класса энергопотребления. В среднем тарифы выросли на 3?9%. Кроме того, с 1 апреля вырос оптовый тариф на электроэнергию, до 1569,7 грн./МВт•ч (+6,1% к действующему тарифу). Это очередное запланированное повышение на этот год, первое состоялось в начале января, тогда тариф вырос на 9,5%.

«…Выросли цены на оптовую электроэнергию, как следствие населению придется готовиться к повышению тарифов на «свет». Это абсолютно закономерный процесс. Экономической логики в повышении цен на электроэнергию нет, так как данное решение было принято после пожеланий владельцев облэнерго. Прежде всего, олигарха Ахметова, который обогащается за счет электрического бизнеса», — комментирует директор ОО «Института города» Александр Сергиенко для «Голос.UA».

Уголь

Добыча угля в январе — феврале снизилась до 5,3 млн тонн (-27,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Объясняется такое резкое падение, в частности, тем, что в начале 2017 года в статистике ещё учитывалась добыча антрацита на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса. Однако затем, после начала неофициальной, а затем и официальной транспортной блокады Донбасса, покупка угля у народных республик была прекращена, а сами шахты перешли под управление ДНР и ЛНР, перестав учитываться в статистике Украины. Впрочем, это, конечно, не единственная причина, и на шахтах, контролируемых Украиной, добыча также снижается.

Член наблюдательного совета Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук в своём материале для издания «Новое время» описывает ход расследования Национальной антикоррупционной прокуратурой Украины справедливости скандальной формулы «Роттердам+» (цена угля, рассчитанная по такой методике, закладывается и в стоимость электроэнергии, которую отпускают ТЭС страны).

Если коротко, то внимание НАБУ привлёк следующий факт. В 2016 году, незадолго до начала применения указанной формулы в украинской энергетике, финансовая группа ICU активно скупала еврооблигации «ДТЭК-Энерго». После того как о применении «Роттердам+» было объявлено официально, облигации значительно выросли в цене, ICU получило прибыль. Между тем в украинской экспертной среде хорошо известно о том, что ICU связано с президентом Украины Петром Порошенко. В частности, председателем совета директоров группы до 2015 года была экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева. Иными словами, в НАБУ заподозрили ICU в получении инсайдерской информации. Правда, эксперт сомневается в том, что из расследования выйдет толк:

«…НАБУ «подвели под монастырь» политики и активисты, которые готовили и подавали документы по Роттердам+. А документы, как следствие, оказались такими, что имели больше популистских выводов, которые не были подтверждены официальными документами и доказательствами».

В результате, делает вывод Корольчук, независимо от того, действительно ли имели место инсайд и коррупция, НАБУ в настоящее время скорее пытается не проводить объективное расследование, а использует расследование в политических целях: из-за скандалов последних двух лет у НАБУ репутация не лучше тех, в отношении кого оно проводит расследования.

Нефть

В конце марта президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, который значительно упрощает жизнь всем нефтедобытчикам, причём на многих этапах — от процедуры получения разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин до непосредственно работ на выделенном участке. Закон уже вступил в силу, нефтедобытчики могут смело пользоваться его преимуществами.

«Укртранснафта» (оператор нефтепроводов) выиграла более чем 2-летний судебный спор с олигархом Игорем Коломойским. Предмет спора заключался в величине тарифа, т. е. сумме, которую получало государство за прокачку нефти на Кременчугский НПЗ, входящий в бизнес-империю Коломойского. Дело в том, что в 2009—2015 гг. «Укртранснафтой» руководил ставленник Коломойского, поэтому структуры, связанные с бизнесменом, всегда имели крайне привлекательный тариф на прокачку нефти государственными трубопроводами, из-за чего государство теряло сотни миллионов гривен. Отставка креатуры Игоря Коломойского как раз и привела к судебному процессу.

https://regnum.ru/news/economy/2399818.html