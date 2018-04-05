Ученые назвали самые опасные сочетания продуктов при приеме лекарств

Ученые рассказали, какие существуют наиболее опасные сочетания продуктов при приеме лекарств. Обычно в инструкции говорится только о том, что препарат необходимо запивать водой, а не газированными напитками, соками, кофе или чаем.Итак, если человек принимает обезболивающие, то нельзя есть колбасу и иные копченые продукты, поскольку они способы полностью нейтрализовать действие лекарственного средства. Вместе с антибиотиками нельзя употреблять цитрусовые, молоко, творог и сметану.Если речь идет об антидепрессантах, то придется отказаться от квашеной капусты, твердых сыров, валяного мяса, изюма, инжира и йогуртов. Препараты для увеличения уровня железа в крови предполагают то, что человек не должен употреблять сладости, орехи, пить чай и кофе.По словам медиков, определенные лекарства запрещено принимать до, после или во время еды. Все эти рекомендации стоит учитывать, чтобы нанести вред своему организму.