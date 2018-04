УЕФА открыл дело в отношении "Ливерпуля" после матча ЛЧ против "Манчестер Сити"

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Дисциплинарная инстанция УЕФА открыла дело в отношении "Ливерпуля" за нарушения, допущенные болельщиками клуба по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте организации.

"Ливерпуль" 4 апреля дома со счетом 3:0 одержал победу над "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Дело в отношении "красных" открыто за нарушение следующих пунктов регламента: бросание болельщиками предметов и использование пиротехники во время матча. Также "Ливерпулю" выдвинуты обвинения за беспорядки перед стадионом, в процессе которых болельщики клуба забросали бутылками и пиротехническими иделиями автобус с футболистами "горожан".

City bus arrives at Anfield. A few cans, flares and bottles thrown at it. The smashed bottle (which you can see towards the end of the vid) nearly landed on my head, which would’ve served me right tbf pic.twitter.com/NgMep0LAhP

— Sam Lee (@Sammy_Goal) 4 апреля 2018 г.

Дело будет рассмотрено комитетом УЕФА по контролю, этике и дисциплине 31 мая.