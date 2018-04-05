Украина начала серийное производство бронемашин «Атлет» (ФОТО, ВИДЕО)

Государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) «Атлет», которые значительно усилят технические возможности Вооруженных сил Украины, убежден президент Украины Петр Порошенко.

«Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность», — написал П. Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Глава государства также отметил, что «Атлеты» имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения «Укроборонпромом» государственного оборонного заказа.

Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», серийное производство «Атлетов» начало ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. Морозова» (входит в состав «Укрборонпрома»).

В обнародованной на странице ГК в соцсети Фейсбук сообщении отмечается, что разработанная специалистами «ХКБМ» машина позволяет проводить эвакуационные операции и ремонт техники в полевых условиях.