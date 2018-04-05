В Чехии задержан беглый экс-руководитель банка «Интеркоммерц»

Сотрудники чешских правоохранительных органов задержали бывшего председателя правления разорившегося банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского. Как напоминает «Коммерсантъ», он объявлен в международный розыск по обвинению в хищении активов кредитной организации.

Бугаевский попался при проверке документов, которые вызвали сомнения в их подлинности. Генпрокуратура уже начала подготовку бумаг для начала процедуры экстрадиции банкира.

Напомним, в феврале 2016 года ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Интеркоммерц», занимавшего 64-е место по размеру активов в России. Агентство по страхованию вкладов выплатило клиентам банка 64,3 млрд рублей компенсаций, рекордную на тот момент сумму.

В марте того же года Бугаевский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, в которое впоследствии были добавлены несколько эпизодов. В частности, следователи заподозрили его в выводе из банка 45 млн евро, а также хищении облигаций федерального банка на сумму около 8 млрд рублей.