В Госдепе США одобрили продажу Словакии 14 истребителей F-16

Госдеп одобрил продажу Словакии 14 истребителей F-16 на сумму 2,91 миллиарда долларов. Об этом сообщает управление военного сотрудничества Минобороны Словакии.

Как отмечается, государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу самолетов F-16 Block 70/72 приблизительной стоимостью в 2,91 миллиарда долларов. Братислава запросила покупку 14 подобных истребителей.

Ранее словацкий министр обороны Петер Гайдош заявил, что его ведомство получило предложение по закупке шведских JAS 35 Gripen и американских F-16, также оцениваются возможности закупки российских истребителей МиГ. По его словам, весь вопрос модернизации ВВС упирается исключительно в недостаток финансов.