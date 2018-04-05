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В ГРУ назвали вероятное местонахождение лидера ИГ


Добавлено: 05 апр 2018 в 14:28, Категория: Новости на сегодня
В ГРУ назвали вероятное местонахождение лидера ИГ

Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что лидер террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу-Бакр аль-Багдади может скрываться на территории Ирака, сообщает RT.

Костюков подчеркнул, что точное местонахождение лидера ИГ неизвестно, однако отметил: «Аль-Багдади, скорее всего, находится в Ираке. В Сирии он вряд ли находится».

Сообщения об обнаружении и даже ликвидации аль-Багдади ранее появлялись неоднократно, однако подтвердить их еще ни разу не удалось. Так, в феврале американские источники объявили, что лидер ИГ получил тяжелые ранения во время авиаудара в мае 2017 года, из-за которых не мог больше возглавлять оперативное управление военными действиями террористов.


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Добавлено: 05 апр 2018 в 14:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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