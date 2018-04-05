В Кабмине Украины заявили, что переходную администрацию на Донбассе может возглавить Швеция

Украинское правительство не перестает строить безумные планы относительно будущего Донбасса.

Так, заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Юрий Грымчак в эфире Радио НВ заявил, что после того, как миротворцы ООН возьмут под контроль территории Народных Республик, в том числе участок границы между Республиками и Россией, должна быть создана переходная администрация.

«После этого возможно введение международной администрации. … Переходная администрация, которая будет обеспечивать управление военными подразделениями полиции и также делать все, чтобы подготовить возвращение этих территорий под юрисдикцию украинских властей», — сказал он.

Он отметил, что Россия категорически против участия стран НАТО в международной миротворческой миссии и международной администрации, а Украина категорически против участия России и стран, участвующих в Договоре о коллективной безопасности (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан — ред.).