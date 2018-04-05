В Кремле заявили, что в России нет олигархов

Спикера Кремля спросили, поступали ли в администрацию президента РФ жалобы от олигархов на возможное включение их в черный список, о котором Вашингтон якобы объявит в ближайшее время.

Дмитрий Песков поправил журналиста, что фразу «российские олигархи» в Кремле считают некорректной:

Считаем [фразу «российские олигархи] неуместной. Давно прошли те времена, когда в России были олигархи, в России сейчас олигархов нет, - цитата.

Далее он сообщил, что таких жалоб от представителей крупного бизнеса в Кремль не поступало. Он отметил, что на официальном уровне о включении бизнесменов из РФ в черный список ничего не известно. Все, что сейчас обсуждается – это по сведениям СМИ, является не подтвержденным.