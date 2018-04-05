В Крыму рассказали, как полуостров «процветал» бы в составе Украины

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в четверг рассказал, как «процветал» бы полуостров в случае, если бы он остался под юрисдикцией Украины.

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что если бы Донбасс и Крым остались под контролем Киева, то «они бы процветали». По его словам, у страны «было бы достаточно ресурсов для того, чтобы дать новое качество жизни гражданам Украины, потому что там живут трудолюбивые люди».

«Можно было бы согласиться с Гройсманом. Если бы Крым был в составе Украины, то он сегодня процветал бы чертополохом и бурьяном на полях, разрухой, тиной в озёрах и реках. Процветал бы сединами людскими, слезами и проклятиями в адрес центральной власти Украины. Здесь Гройсман, конечно, на 100% прав», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Фикс также выразил уверенность, что под контролем Украины полуостров бы разделил судьбу других регионов страны, где идёт обнищание населения.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведения на полуострове референдума, на котором абсолютное большинство избирателей (96,77% от Республики Крым и 95,6% от Севастополя) поддержали данную инициативу. Украина отказалась признать итоги плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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