В мае Украина начнет новый формат войны в Донбассе: заявление Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сделал заявление о прекращении «антитеррористической операции» ВСУ в Донбассе.

Украинский лидер объявил о смене формата «операции». Агентство RT приводит его слова:

Дата завершения АТО в Донбассе будет объявлена в мае. Далее мы перейдем на другой формат обороны государства.

Порошенко отметил, что новый формат будет основан на принятом Радой законе о реинтеграции Донецкой и Луганской областей.

Генштаб Украины ранее заявил, что на основе закона о реинтеграции Донбасса может быть развернута новая военная операция.