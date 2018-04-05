В Мосгордуме хотят защитить жертв домашнего насилия ордерами

На выездном заседании комиссии Мосгордумы по безопасности ее глава Инна Святенко заявила о необходимости ужесточить наказание за насилие в семьях (речь идет о побоях, которые ранее попали под декриминализацию). По ее словам, виновников подвергать не штрафам, а административным арестам, пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, Святенко предлагает ввести специальные «охранные ордера» для жертв домашнего насилия, согласно которым виновникам побоев будет запрещено приближаться к потерпевшим и даже звонить им.

Как раз сегодня, 5 апреля, Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий судам выдавать такого рода запреты в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении различных правонарушений.

«Пусть голова болит у того, кто безобразничает, как он будет жить, чтобы не встречаться с близкими, не оказываться в пределах ста метрах и не звонить им», — прокомментировала свое предложение депутат Мосгордумы.

Святенко добавила, что соответствующий проект будет подготовлен Московской городской думой и внесен на рассмотрение в Государственную думу.

В настоящее время за домашнее насилие предусмотрена ответственность по ст. 6.1.1 «Побои» КоАП РФ с наказанием в виде штрафа в размере от 5 до 30 тысяч рублей, административного ареста на срок от 10 до 15 суток или обязательных работ в течение 60-120 часов.