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» » В окружном этапе конкурса «Авиадартс-2018» принимают участие около 30 боевых самолётов авиационных частей ВВО

В окружном этапе конкурса «Авиадартс-2018» принимают участие около 30 боевых самолётов авиационных частей ВВО


Добавлено: 05 апр 2018 в 07:59, Категория: Общество
В окружном этапе конкурса «Авиадартс-2018» принимают участие около 30 боевых самолётов авиационных частей ВВО

Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В окружном этапе конкурса «Авиадартс-2018» принимают участие около 30 боевых самолётов авиационных частей ВВО

В Приморье на базе аэродрома Центральная Угловая стартовал второй этап конкурса «Авиадартс-2018» в котором принимают участие сильнейшие летчики Восточного военного округа.

Экипажи самолётов Су-35, Су-30СМ, Су-25, Су-24МР, МиГ-31 и Су-34 – всего порядка 30 летательных аппаратов, соревнуются выполняя полёты по маршруту на время и точность, проводят разведку местности, осуществляют одиночное и групповое пилотирование. В рамках конкурса летчики проводят воздушные бои, а также, применяя неуправляемые авиационные ракеты, бомбы и авиационные пушки, поражают наземные мишени, имитирующие долговременные огневые укрепления и технику условного противника. Примечательно, что в соревнованиях по летному мастерству впервые принимает участие штурмовик Су-25 одной из авиационных частей, которому 24 марта было присвоено имя летчика Героя России майора Романа Филипова.

По итогам окружного этапа соревнований будут отобраны летчики, которые представят Восточный военный округ на всеармейском конкурсе «Авиадартс-2018».


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Добавлено: 05 апр 2018 в 07:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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