В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился чемпионат по стрельбе из штатного оружия

В рамках годовой спартакиады между подразделениями Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошёл чемпионат по стрельбе из штатного оружия.

Соревнование проходило на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, в котором 100 военнослужащих соревновались за звание самого меткого стрелка в скоростной стрельбе из пистолета Макарова на дистанции 25 метров и скоростной стрельбе лежа, стоя и с колена из автомата Калашникова на дистанции 100 метров по неподвижным мишеням. При проведении соревнования военнослужащие ОГРВ ПРРМ израсходовали около 4 тысяч патронов.

Победители определились по сумме выбитых очков в ходе зачетных серий. По итогам чемпионата в общекомандном зачете первое место заняли стрелки 5-й мотострелковой роты, на втором месте – рота охраны, на третьем – 6 мотострелковая рота. Все призёры были награждены медалями и грамотами.