В Ощадбанке объяснили массовое закрытие отделений

Государственный Ощадбанк закрывает большое количество отделений, учитывая их экономическую эффективность. Об этом заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный, передает Экономическая правда.

«Главный критерий – экономическая эффективность и экономическая обоснованность нашего присутствия в том или ином регионе. Мы понимаем, что поскольку банк продолжает процесс модернизации, то филиал – это точка, куда должны быть направлены инвестиции, чтобы ее развивать», – сказал Пышный.

По его словам, сеть отделений Ощадбанка продолжит сокращаться. При этом, решение о закрытии отделения принимается после общения с местными органами власти.

Ранее в Ощадбанке рассказали, куда перевели «деньги Януковича».

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