В РФ возмутились требованием Франции обеспечить спокойствие на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации назвали требование Франции к Кремлю обеспечить устойчивое прекращение огня на Донбассе "русофобией".Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает "УНИАН"."В последнее время рядом откровенно недружественных высказываний в отношении России, к сожалению, отметился министр иностранных дел Франции. Они вызывают недоумение, но, возможно, выглядят вполне логичными на фоне волны русофобии, захлестнувшей Запад. Остается, как говорят французы, легкая грусть", – сказала Захарова.Она вспомнила, как во время недавнего визита в Киев 23 марта министр по делам Европы и иностранным делам Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция понимает, кто является страной-агрессором, а кто, – страной, которая подвергнется агрессии.