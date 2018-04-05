В России отзывают более 100 Lexus с «пожароопасными» насосами

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предупредило россиян об отзыве 103 проданных в РФ автомобилей марки Lexus — Lexus LС 500, Lexus GS-F, Lexus RC F, произведенных «с января 2015 г. по март 2017 г. с VIN-кодами согласно приложению».

Отзыв в добровольном порядке производит уполномоченный представитель автопроизводителя и официальный представитель Lexus на российском рынке — компания ООО «Тойота Мотор», передает агентство «Москва».

Причиной отзыва стали «определенные условия работы двигателя внутреннего сгорания», при которых «из-за резонансного колебания давления топлива существует вероятность повреждения демпфера пульсации топливного насоса», а оно, в свою очередь, «может вызвать повышенный шум/вибрацию и, спустя некоторое время, может стать причиной образования усталостных трещин на крышке насоса».

Если автомобиль будет постоянно эксплуатироваться в описанных условиях, из трещины на крышке насоса пойдет утечка топлива, которая «рядом с источником воспламенения может увеличить риск возникновения пожара на автомобиле». Поэтому в отозванных автомобилях бесплатно заменят топливный насос высокого давления.

Владельцы Lexus, подлежащих замене насоса, будут оповещены об этом письменно или по телефону, после чего смогут обратиться в дилерские центры. Хозяева автомобилей, сами понявшие, что их машины подпадают под отзыв, вправе самостоятельно «сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт».