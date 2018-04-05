В сети восхищаются длинными волосами Харпер Бекхэм: "Настоящая Рапунцель!"

Харпер и Виктория Бекхэм

43-летняя Виктория Бекхэм отдыхает с семьей в Майами и рассказывает об отпуске в соцсети. Конечно, главными героями свежих кадров становятся дети дизайнера. Любимице родителей и братьев, шестилетней Харпер, есть чем удивить фолловеров мамы. На одном из снимков в Instagram девочка показала свои волосы, которые не знакомы с ножницами, поэтому выросли уже очень длинными.

Харпер Бекхэм на отдыхе

Виктория расплела косы дочери и сфотографировала ее со спины, когда ребенок рисовал картину на свежем воздухе. Интернет-пользователи бурно отреагировали на фото:

Она просто великолепна!Вот это волосы! Браво!Настоящая Рапунцель!

Харпер Бекхэм с братьями

Отец Харпер, 42-летний Дэвид Бекхэм, как известно, главный защитник длинных волос дочери. Виктория хотела подстричь Харпер, но муж был категорически против.

Нет! С самого рождения Харпер мы не обрезали ее волосы. Они так хороши, ведь правда?! – говорил экс-футболист в одном из интервью.

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер

Пока Харпер рисовала, ее старшие братья не скучали: они готовили десерт – клубнику в шоколаде. Кадрами с кухни Виктория тоже поделилась в Instagram.

Круз и Ромео Бекхэм

Фото из Instagram Виктории Бекхэм

Харпер Бекхэм делает маникюр, как у мамы