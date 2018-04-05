В Турции задержан предполагаемый «куратор» убийства Карлова

По делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова в Анкаре задержан экс-сотрудник Управления информационных технологий и связи. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

Следователи считают, что задержанный был «куратором» убийцы посла, Мевлюта Алтынташа, со стороны организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Турецкие власти считают Гюлена ответственным за преступление. Сам проповедник, проживающий в США, это обвинение отвергает.

Напомним, Андрей Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, ликвидированный на месте. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

Всего по делу об убийстве Карлова арестованы семь человек, трое из них бывшие полицейские. В числе арестованных также глава медиа-группы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол РФ — Мустафа Тимур Озкан.